СБУ заблокировала попытки российских хакеров взломать военные сети Украины

14:14 08 августа Киев, Украина

Как сообщила 8 августа пресс-служба СБУ, киберспециалистам Службы безопасности удалось предотвратить попытку взлома российской военной разведкой боевой системы обмена данными ВСУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, пытавшихся проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам рф получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п.

Ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения вирусов в системе враг делал основную ставку на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем россияне планировали использовать существующие на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

Напомним, Украина остается на первом месте в мире по количеству кибератак против нее. В июле СБУ прекратила работу незаконного сервиса, позволяющего россиянам анонимно звонить в Украину.