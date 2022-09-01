СБУ заблокировала в Винницкой области канал нелегальной миграции призывников в ЕС

14:57 08 августа Киев, Украина

СБУ заблокировала в Винницкой области канал нелегальной миграции.

Об этом сообщило Управление СБ Украины в Винницкой области.



Как отмечается, злоумышленники использовали противоправный механизм по изготовлению фиктивных документов об обучении в высших учебных заведениях стран Евросоюза. Это было основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска.



По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Винницы и двое граждан Украины, которые в настоящее время временно находящиеся за рубежом. Пакет фиктивных документов, якобы подтверждающих обучение в европейских вузах, фигуранты производства оценивали от 3000 до 4000 долларов с человека.



Правоохранители разоблачили злоумышленников в центре Винницы во время получения денежных средств от очередного уклониста. Дельцов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



В рамках уголовного производства им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.



По оперативным данным, схема функционировала несколько месяцев, за это время их "услугами" успели воспользоваться до 10 потенциальных призывников.