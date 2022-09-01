СБУ заблокировала в Винницкой области канал нелегальной миграции призывников в ЕС

СБУ заблокировала в Винницкой области канал нелегальной миграции.
Об этом сообщило Управление СБ Украины в Винницкой области.
Как отмечается, злоумышленники использовали противоправный механизм по изготовлению фиктивных документов об обучении в высших учебных заведениях стран Евросоюза. Это было основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска.
По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Винницы и двое граждан Украины, которые в настоящее время временно находящиеся за рубежом. Пакет фиктивных документов, якобы подтверждающих обучение в европейских вузах, фигуранты производства оценивали от 3000 до 4000 долларов с человека.
Правоохранители разоблачили злоумышленников в центре Винницы во время получения денежных средств от очередного уклониста. Дельцов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В рамках уголовного производства им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
По оперативным данным, схема функционировала несколько месяцев, за это время их "услугами" успели воспользоваться до 10 потенциальных призывников.
Как отмечается, злоумышленники использовали противоправный механизм по изготовлению фиктивных документов об обучении в высших учебных заведениях стран Евросоюза. Это было основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска.
По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Винницы и двое граждан Украины, которые в настоящее время временно находящиеся за рубежом. Пакет фиктивных документов, якобы подтверждающих обучение в европейских вузах, фигуранты производства оценивали от 3000 до 4000 долларов с человека.
Правоохранители разоблачили злоумышленников в центре Винницы во время получения денежных средств от очередного уклониста. Дельцов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В рамках уголовного производства им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
По оперативным данным, схема функционировала несколько месяцев, за это время их "услугами" успели воспользоваться до 10 потенциальных призывников.
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