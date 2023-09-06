СБУ вручила подозрение олигарху Игорю Коломойскому

09:59 02 сентября Киев, Украина

Как говорится, "сколько ниточке не виться, а конца не миновать". В Украине еще одно громкое дело: как сообщила сегодня, 2 сентября, Служба безопасности Украины, известному банкиру и олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение.

Отмечается, что по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский отказался давать показания в Высоком суде Лондона по делу этого финансового учреждения.

По данным СМИ, Коломойский имеет замок во Франции и апартаменты у Эйфелевой башни.