СБУ: РФ привлекает частные охранные фирмы к войне в Украине

11:16 10 Март Киев, Украина

В войне в Украине задействованы сотрудники частных охранных структур РФ. Об этом заявляют в Службе безопасности Украины

"Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом говорит один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским силовикам", - говорится в сообщении СБУ

По информации СБУ, пленный признался, что за $2 тыс. пошел работать в охранную фирму в Ростове и как гражданского его наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

"Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Украинские военные наголову разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение.