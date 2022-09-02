СБУ разоблачила пять коллаборантов на Луганщине

Сотрудники СБУ разоблачили еще пять коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом в среду, 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что были установлены личности и собрана доказательная база относительно еще пяти коллаборантов, которые помогают россии устанавливать и поддерживать оккупационные режимы в Луганской области.
В частности, следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему директору Центра предоставления социальных услуг Кременского городского совета, которая в условиях военного времени перешла на сторону врага.
Отмечается, что были установлены личности и собрана доказательная база относительно еще пяти коллаборантов, которые помогают россии устанавливать и поддерживать оккупационные режимы в Луганской области.
В частности, следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему директору Центра предоставления социальных услуг Кременского городского совета, которая в условиях военного времени перешла на сторону врага.
Также по данным СБУ, еще одна предательница добровольно заняла должность так называемого "заместителя начальника управления труда и соцзащиты населения администрации Сватовского района ЛНР".
Кроме того, СБУ задокументировала, что 47-летняя жительница оккупированного Луганска возглавила "таможенный пост Милово" так называемого "государственного таможенного комитета ЛНР".
Кроме того, СБУ задокументировала, что 47-летняя жительница оккупированного Луганска возглавила "таможенный пост Милово" так называемого "государственного таможенного комитета ЛНР".
Также перед законом предстанет "банкир", который по предложению захватчиков возглавил отделение псевдооргана "госбанка ЛНР" в поселке Беловодск.
По данным следствия, он выполняет приказы российских кураторов о введении на временно оккупированной территории "рублевой зоны" и имитирует существование финансовой системы в "ЛНР".
СБУ собрала доказательную базу и по преступной деятельности так называемого "заместителя прокурора Марковского района генеральной прокуратуры ЛНР".
Задокументировано, что 34-летний уроженец россии, проживавший во временно оккупированном Луганске, добровольно занял эту "руководящую должность".
По данным следствия, он выполняет приказы российских кураторов о введении на временно оккупированной территории "рублевой зоны" и имитирует существование финансовой системы в "ЛНР".
СБУ собрала доказательную базу и по преступной деятельности так называемого "заместителя прокурора Марковского района генеральной прокуратуры ЛНР".
Задокументировано, что 34-летний уроженец россии, проживавший во временно оккупированном Луганске, добровольно занял эту "руководящую должность".
По всем этим лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности (111-1) Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии