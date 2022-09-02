СБУ разоблачила пять коллаборантов на Луганщине

16:53 27 июля Киев, Украина

Сотрудники СБУ разоблачили еще пять коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в среду, 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что были установлены личности и собрана доказательная база относительно еще пяти коллаборантов, которые помогают россии устанавливать и поддерживать оккупационные режимы в Луганской области.



В частности, следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему директору Центра предоставления социальных услуг Кременского городского совета, которая в условиях военного времени перешла на сторону врага.

"Пока она "работает" в оккупационной администрации, имитируя существование социальной защиты населения. В частности, участвует в пропаганде, продвигая антиукраинские фейки и кремлевские нарративы", - говорится в сообщении.

Также по данным СБУ, еще одна предательница добровольно заняла должность так называемого "заместителя начальника управления труда и соцзащиты населения администрации Сватовского района ЛНР".



Кроме того, СБУ задокументировала, что 47-летняя жительница оккупированного Луганска возглавила "таможенный пост Милово" так называемого "государственного таможенного комитета ЛНР".

"Оккупанты поручили женщине выполнять организационно-распорядительные функции и обеспечивать поступление "таможенных платежей" для их нужд", - сообщили в СБУ.

Также перед законом предстанет "банкир", который по предложению захватчиков возглавил отделение псевдооргана "госбанка ЛНР" в поселке Беловодск.



По данным следствия, он выполняет приказы российских кураторов о введении на временно оккупированной территории "рублевой зоны" и имитирует существование финансовой системы в "ЛНР".



СБУ собрала доказательную базу и по преступной деятельности так называемого "заместителя прокурора Марковского района генеральной прокуратуры ЛНР".



Задокументировано, что 34-летний уроженец россии, проживавший во временно оккупированном Луганске, добровольно занял эту "руководящую должность".

"Он служит оккупационному режиму, созданному агрессором для подавления сопротивления местных жителей и преследования украинских патриотов", - говорится в сообщении.

По всем этим лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности (111-1) Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.