СБУ разоблачила информатора: сотрудничество с россиянами и корректировка ударов

СБУ, в рамках операции, задержали информатора гур рф, который сотрудничал с российскими военными, передавая им ценную информацию о заводах в Николаеве и осуществляя корректировку российских воздушных ударов по городу.
Об этом 22 июня сообщает Служба безопасности Украины.
Благодаря его предоставленной информации, российские военные осуществили обстрел Николаевского судостроительного завода. В результате этой вражеской атаки пострадали шесть мирных жителей и были повреждены их дома.
Кроме того, этот информатор передавал информацию о базах и передвижении украинских вооруженных сил в Николаевской области. Особый интерес для российской военной разведки представляли склады с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники Вооруженных Сил Украины, включая танки "Леопард" и боевые машины пехоты "Брэдли".
За свою разведывательную деятельность информатор получал денежное вознаграждение от своего российского контакта.
Агенты контрразведки Службы безопасности Украины задержали этого информатора во время его попытки собрать новые данные о размещении украинских военных сил в городе.
По информации следствия, задержанным оказался местный житель, который был привлечен российской спецслужбой к сотрудничеству в начале текущего года. Он привлекал внимание захватчиков как активный участник прокремлевских Телеграм-каналов, где регулярно оставлял антиукраинские комментарии под фейковыми новостями.
Для сбора информации этот злоумышленник самостоятельно ходил на местности и фиксировал необходимые данные или же использовал своих знакомых для получения информации.
В ходе обыска в его месте жительства был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.
Сейчас задержанному было озвучено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Данный злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом 22 июня сообщает Служба безопасности Украины.
Благодаря его предоставленной информации, российские военные осуществили обстрел Николаевского судостроительного завода. В результате этой вражеской атаки пострадали шесть мирных жителей и были повреждены их дома.
Кроме того, этот информатор передавал информацию о базах и передвижении украинских вооруженных сил в Николаевской области. Особый интерес для российской военной разведки представляли склады с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники Вооруженных Сил Украины, включая танки "Леопард" и боевые машины пехоты "Брэдли".
За свою разведывательную деятельность информатор получал денежное вознаграждение от своего российского контакта.
Агенты контрразведки Службы безопасности Украины задержали этого информатора во время его попытки собрать новые данные о размещении украинских военных сил в городе.
По информации следствия, задержанным оказался местный житель, который был привлечен российской спецслужбой к сотрудничеству в начале текущего года. Он привлекал внимание захватчиков как активный участник прокремлевских Телеграм-каналов, где регулярно оставлял антиукраинские комментарии под фейковыми новостями.
Для сбора информации этот злоумышленник самостоятельно ходил на местности и фиксировал необходимые данные или же использовал своих знакомых для получения информации.
В ходе обыска в его месте жительства был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.
Сейчас задержанному было озвучено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Данный злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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