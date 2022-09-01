СБУ разоблачила агентурную сеть рф, которая координировала наступление на Киев

11:48 25 августа Киев, Украина

Контрразведчики СБУ разоблачили агентурную сеть спецслужб россии.

Она занималась разведывательно-подрывной деятельностью и передавала российским военным данные о дислокации и численности украинских сил обороны накануне 24 февраля.



Об этом 25 августа сообщает пресс-центр СБУ.



После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35-45 лет.



Выяснено, что ее главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в рф.



Так, женщина сформировала агентурную сеть и перешла в режим ожидания дальнейших указаний.



За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.



В частности, создавали паблики, аккаунты, каналы и сообщества, широко тиражировавшие антиукраинские фейки, глорифицировавшие "русский мир" и призывавшие к захвату государственной власти в Украине.



Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно: дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ; состояние защищенности военных объектов; гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.



Агентство оперативно приступило к сбору данных по районам. Подробные отчеты, фото и геолокацию объектов предатели пересылали по мессенджерам на телефонные номера российских мобильных операторов.



СБУ собрала неопровержимые доказательства их преступного сотрудничества с врагом.



В настоящее время организаторы сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 2. ст. 111 (государственная измена); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).



Один из членов группы сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УКУ.



Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении еще одного агента по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Мероприятия по разоблачению и документированию проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева.