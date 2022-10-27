СБУ раскрывает факты угрозы безопасности Украины со стороны УПЦ МП

12:13 27 октября Киев, Украина

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал об угрозах безопасности Украины со стороны УПЦ МП.

"Да, угрозы есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать", - отметил Малюк.



Руководитель СБУ отмечает, что эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. В частности, он напомнил о задержании в Винницкой области митрополита Ионафана, который оказался одногруппником Гундяева и постоянно "общался" с ФСБ, что подтверждает обнаруженная переписка в мессенджерах.

"Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", - сообщил Малюк.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию россии и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.