СБУ раскрывает факты угрозы безопасности Украины со стороны УПЦ МП

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал об угрозах безопасности Украины со стороны УПЦ МП.
Руководитель СБУ отмечает, что эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. В частности, он напомнил о задержании в Винницкой области митрополита Ионафана, который оказался одногруппником Гундяева и постоянно "общался" с ФСБ, что подтверждает обнаруженная переписка в мессенджерах.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию россии и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
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