СБУ против российских мобильных приложений. Ведутся переговоры с Google и Apple

20:49 05 ноября Киев, Украина

В СБУ намерены повлиять на политику Google Apple в отношении реализации российских приложений, разработанных лицами на которые наложены санкции. Такие приложения должны быть запрещены.



Об этом заявили в ведомстве СБУ.



"По состоянию на сегодня продолжаются переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам/ сервисам", - отметили в СБУ.



Из-за распространения "ВКонтакте" в Украине СБУ обратилась к Google и Apple - иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории Украины в соответствие с национальным законодательством.



Алексей Данилов сказал, что СНБО намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте".



В Совете национальной безопасности и обороны говорят, что секретарь ведомства Алексей Данилов говорил о возможности ставить на учет пользователей российской соцсети "ВКонтакте" для того, чтобы обезопасить их от "втягивания в противоправную деятельность".