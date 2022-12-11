СБУ продолжает контрразведывательные мероприятия в соборе УПЦ МП

11:49 09 декабря Киев, Украина

СБУ снова пришла с обысками на объект УПЦ МП. В пятницу, 9 декабря, контрразведывательные мероприятия проводят на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Служба безопасности Украины вместе с полицией и добровольческими формированиями территориальных общин проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Сообщается, что мероприятия проводятся, чтоб исключить использование аффилированных с центрами влияния в россии религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и терактов. Также проверят данные об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия.

Правоохранители осмотрят территорию и проверят лиц, которые там находятся, на причастность к противоправной деятельности.

Напомним, 8 декабря на объектах УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях завершились контрразведывательные мероприятия. В ходе обысков правоохранители обнаружили российские паспорта, прокремлевскую литературу, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических "Л/ДНР".