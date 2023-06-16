СБУ призывает граждан прекратить онлайн-трансляции для обеспечения безопасности

"Мы обращаемся к владельцам веб-камер на территории Украины с просьбой немедленно прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, объектов коммунальной, торговой, промышленной инфраструктуры и других объектов, которые могут быть использованы врагом для точной корректировки ракетных ударов", - гласит сообщение, распространяемое службой безопасности.