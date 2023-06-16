СБУ призывает граждан прекратить онлайн-трансляции для обеспечения безопасности

Служба безопасности Украины активно распространяет смс-сообщения с важным призывом к гражданам страны - прекратить онлайн-трансляции, осуществляемые владельцами камер наблюдения.
В соответствующем сообщении отмечается, что подобные онлайн-трансляции могут быть использованы врагом для точной корректировки ракетных ударов. Служба безопасности также обращается к украинским гражданам с просьбой сообщать о случаях обнаружения подобных онлайн-трансляций через официального Telegram-бота СБУ.
В соответствующем сообщении отмечается, что подобные онлайн-трансляции могут быть использованы врагом для точной корректировки ракетных ударов. Служба безопасности также обращается к украинским гражданам с просьбой сообщать о случаях обнаружения подобных онлайн-трансляций через официального Telegram-бота СБУ.
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