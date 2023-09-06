СБУ показала, как выглядят надводные дроны украинского производства

Служба безопасности Украины (СБУ) показала, как выглядит надводный дрон "Морской малыш", которым атаковали Керченский мост и корабли Черноморского флота рф.
Видео опубликовано в Телеграмм-канале СБУ.
Видео опубликовано в Телеграмм-канале СБУ.
Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что атаковавшие Крымский мост морские дроны "Морской малыш" (SeaBaby), десантный корабль рф "Оленегорский горняк" и танкер SIG – это собственная техническая разработка Службы безопасности. Эти дроны оборудованы боевой частью в 850 кг.
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