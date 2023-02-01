СБУ опубликовала подробности обысков у Коломойского

Работники СБУ раскрыли крупнейшие схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. По итогам обысков было объявлено ряд подозрений, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 1 февраля.
Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В СБУ напомнили, что Укрнафта является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а Укртатнафта – нефтеперерабатывающей.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. А именно, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
Следствие установило, что махинации проводились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В СБУ напомнили, что Укрнафта является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а Укртатнафта – нефтеперерабатывающей.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. А именно, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
Следствие установило, что махинации проводились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
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