СБУ объявила в розыск захарову, шойгу и других друзей путина — всего более 700 должностных лиц россии

07:31 11 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины 10 октября объявила в розыск официальную представительницу МИД россии марию захарову, ФСБ россии александра бортникова, спикера госдумы вячеслава володина, главу Росгвардии виктора золотова, главу МВД владимира колокольцева, главу Совета Федерации валентину матвиенко, главу Минобороны сергея шойгу, главу СВР сергея нарышкина, секретаря Совета безопасности николая патрушева, госсоветника игоря щеголева.

Всего в розыск объявлены более 700 должностных лиц россии.

Информация об этом есть в базе данных МВД. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.