СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине

11:59 27 декабря Киев, Украина

С начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак в Украине. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает пресс-служба СБУ.

"Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки , которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением", - отметил Витюк.

С началом полномасштабной агрессии работы у департамента стало гораздо больше: в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 - 1400, а в этом годе – больше 4500.

"Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает", - заметил Илья Витюк.

Витюк отметил, что в зоне особого внимания врага - энергетика, логистика, военные объекты, базы данных органов власти и информресурсы.