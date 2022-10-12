СБУ ликвидировала диверсантов ЧВК «вагнер» в Харьковской области

10:06 11 октября Киев, Украина

СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК «вагнер» в Харьковской области. Силовики опубликовали уникальные кадры, как прошла спецоперация.

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецподразделения "Альфа" СБУ и коллег из Управления СБУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.

У врага: один – 200-й, еще четырех – захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами пыточных для украинцев.