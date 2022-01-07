СБУ: лица сотрудничающие с РФ, не должны быть допущены к голосованию
16:51 27 Август Киев, Украина
На совещании СНБО, глава СБУ Иван Баканов
отметил, что нельзя допускать к избирательному процессу лица, которые сотрудничают с Россией и лица с двойным гражданством.
Об это сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
"Председатель Службы безопасности Украины Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы", - сообщили в пресс-службе.
Баканов отметил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК, заявили в СНБО.
"Также Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств. Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
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