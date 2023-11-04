СБУ и Офис Генпрокурора сообщили патриарху РПЦ Кириллу о подозрении

11:18 04 ноября Киев, Украина

Об активном сотрудничестве московского патриарха Кирилла с кремлевской верхушкой, о его близкой дружбе с путиным известно давно. Но вот его милитаристская деятельность требовала конкретных доказательств.

Как сообщили 4 ноября в СБУ, Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали достаточную доказательную базу преступной деятельности главы российской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Владимира Гундяева), который способствует вооруженной агрессии рф и отрицает военные преступления оккупантов.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства рф и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

"Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории россии, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев", - отметили в спецслужбе.

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 года в официальном YouTube-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывал оккупацию востока Украины.

Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам российских центральных телеканалов, поддерживающих агрессивную политику Кремля, и призвал верующих объединиться в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.

На основании собранных доказательств Гундяеву сообщено о подозрениях в:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК);

оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, глорификации ее участников (ч. 3 ст. 436-2 УК);

планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности", - добавили в Службе безопасности и напомнили, что с начала полномасштабной агрессии рф начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП).

Ранее сообщалось, что РПЦ создает частные военные компании на территории рф, которые, по указаниям московского патриархата, занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

А в появлении ядерного оружия патриарх Кирилл увидел "божий промысел".