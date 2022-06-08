СБУ арестовала активы российского предприятия "Аэрок"

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

"В ходе следствия исследуется деятельность организованной группы лиц, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов, с целью совершения противоправных действий, направленных, в том числе на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины)",- прокуратура.