СБУ арестовала активы российского предприятия "Аэрок"

Столичная прокуратура арестовала активы российского предприятия на 2 миллиарда гривен и передала в АРМА.
Об этом сообщило СБУ и Киевская городская прокуратура.
Силовики не раскрывают название компании, но, по данным источника УП, речь идет о компании "Аэрок", которая подчиняется российскому олигарху Андрею Молчанову.
Это предприятие производит изделия из бетона, газобетона, а также поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов. По словам силовиков, конечный бенефициар входит в ближайшее окружение президента рф.
По данным СБУ, компания имеет отношение к строительству жилья для сотрудников ФСБ и вооруженных сил рф.
Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки.
В настоящее время силовики добились наложения ареста на это предприятие.
В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд. грн:
Силовики не раскрывают название компании, но, по данным источника УП, речь идет о компании "Аэрок", которая подчиняется российскому олигарху Андрею Молчанову.
Это предприятие производит изделия из бетона, газобетона, а также поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов. По словам силовиков, конечный бенефициар входит в ближайшее окружение президента рф.
По данным СБУ, компания имеет отношение к строительству жилья для сотрудников ФСБ и вооруженных сил рф.
Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки.
В настоящее время силовики добились наложения ареста на это предприятие.
В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд. грн:
- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд. грн.;
- 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.
Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
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