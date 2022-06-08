СБУ арестовала активы российского предприятия "Аэрок"

10:19 08 июня Киев, Украина

Столичная прокуратура арестовала активы российского предприятия на 2 миллиарда гривен и передала в АРМА.

 
Об этом сообщило СБУ и Киевская городская прокуратура.

Силовики не раскрывают название компании, но, по данным источника УП, речь идет о компании "Аэрок", которая подчиняется российскому олигарху Андрею Молчанову.

Это предприятие производит изделия из бетона, газобетона, а также поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов. По словам силовиков, конечный бенефициар входит в ближайшее окружение президента рф.

По данным СБУ, компания имеет отношение к строительству жилья для сотрудников ФСБ и вооруженных сил рф.

Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки.

В настоящее время силовики добились наложения ареста на это предприятие.

В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд. грн:
 
  • 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;

  • движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд. грн.;

  • 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.
 
Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
 
"В ходе следствия исследуется деятельность организованной группы лиц, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов, с целью совершения противоправных действий, направленных, в том числе на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины)",- прокуратура.