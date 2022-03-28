Сборы резервистов: боевики РФ "стимулируют" граждан штрафами

21:35 29 июня Киев, Украина





Военкоматы оккупантов пригрозили суровой ответственностью в случае игнорирования или несвоевременного прибытия в пункт сбора. В частности, лицам, находящимся в запасе, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей (почти 12 тыс. гривен) в том случае, если в “паспорте ДНР/ЛНР” будет отсутствовать отметка “о взятии на воинский учет”, сообщает Главное управление Минобороны Украины.



В Минобороны Украины отметили, что сборы организованы для подготовки "военнообязанных запаса" с целью укомплектования опергруппировки оккупационных войск РФ на Донбассе. Особое внимание будет уделено ударной силе сухопутных войск (артиллеристам) и специалистам минометных подразделений.



Оккупационные власти РФ на Донбассе объявили о 3-м этапе сборов "резервистов". В связи с низкой явкой людей для участия в прошлых сборах, в этот раз военнообязанных решили "мотивировать" штрафами.Военкоматы оккупантов пригрозили суровой ответственностью в случае игнорирования или несвоевременного прибытия в пункт сбора. В частности, лицам, находящимся в запасе, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей (почти 12 тыс. гривен) в том случае, если в “паспорте ДНР/ЛНР” будет отсутствовать отметка “о взятии на воинский учет”, сообщает Главное управление Минобороны Украины.В Минобороны Украины отметили, что сборы организованы для подготовки "военнообязанных запаса" с целью укомплектования опергруппировки оккупационных войск РФ на Донбассе. Особое внимание будет уделено ударной силе сухопутных войск (артиллеристам) и специалистам минометных подразделений.

По данным военной разведки, управляет сбором резервистов, который запланирован на 29 июня – 3 июля, будет командование Вооруженных сил России.