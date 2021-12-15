Сбитый самолет МАУ: расследование может затянуться

18:13 17 Август Киев, Украина

Сколько времени займет расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ над Тегераном , нельзя точно спрогнозировать, все будет зависеть от иранской стороны.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

«Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет», - отметил Енин.

Напомним, в конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на которой Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ. Следующий раунд переговоров запланирован на октябрь.



Отметим, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.



Иран заявляет, что украинский авиалайнер сбили из-за человеческой ошибки.