11:22 30 августа Киев, Украина

Россия в обмен на предоставление убежища может использовать беглого бывшего генерала СБУ Андрея Наумова на постановочном процессе против Зеленского. Он сбежал из Украины с большой суммой денег за несколько часов до начала войны.

Об этом пишет издание The Insider

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года. Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине. Автомобиль, на котором передвигалась эта пара был остановлен на пограничном посту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией. По информации источников The Insider, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию. Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в россии.