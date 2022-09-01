Россия в обмен на предоставление убежища может использовать беглого бывшего генерала СБУ Андрея Наумова на постановочном процессе против Зеленского. Он сбежал из Украины с большой суммой денег за несколько часов до начала войны.
Об этом пишет издание The Insider
Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года. Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине. Автомобиль, на котором передвигалась эта пара был остановлен на пограничном посту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией. По информации источников The Insider, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию. Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в россии.
Сербия и рф сейчас договариваются об отправке Наумова в москву. В рф предатель должен будет давать показания на постановочном суде против Зеленского.
По бывшему силовику в Украине ведётся досудебное следствие о государственной измене. По мнению журналистов Наумов на своей должности крышевал контрабанду и помогал россиянам захватить ЧАЭС.
Наумов не просто изменил присяге, покинув Украину в самый сложный момент. Он фактически перешёл на сторону врага, подвергая риску и опасности жизни миллионов людей, которые могли пострадать из-за аварии на ЧАЭС. А сейчас он может ещё и стать публичным обвинителем украинской власти.
По бывшему силовику в Украине ведётся досудебное следствие о государственной измене. По мнению журналистов Наумов на своей должности крышевал контрабанду и помогал россиянам захватить ЧАЭС.
Наумов не просто изменил присяге, покинув Украину в самый сложный момент. Он фактически перешёл на сторону врага, подвергая риску и опасности жизни миллионов людей, которые могли пострадать из-за аварии на ЧАЭС. А сейчас он может ещё и стать публичным обвинителем украинской власти.
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