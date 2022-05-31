Санкций против россии недостаточно

Последние санкции Европейского союза против россии, запрещающие большинство импорта ее нефти, недостаточны.
Об этом, сказал в Мадриде заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Украину также не устраивают темпы поставок оружия с Запада, сказал он.
Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против россии.
Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.
Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии