Санкций против россии недостаточно

13:32 31 мая Киев, Украина

Последние санкции Европейского союза против россии, запрещающие большинство импорта ее нефти, недостаточны.

 
Об этом, сказал в Мадриде заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
 
"Если вы меня спросите, я бы сказал, что это было слишком медленно, слишком поздно и точно недостаточно", – сказал Жовква.

Украину также не устраивают темпы поставок оружия с Запада, сказал он.
 
"Мы точно не удовлетворены", - ответил Жовква на вопрос после своего выступления.
 
"Если бы мы были удовлетворены, мы бы немедленно начали увольнение Мариуполя и выбросили российские силы из Донбасса. Мы верим в обещания", - сказал он.
 
Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против россии.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.