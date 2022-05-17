Санкции против россии схожи с санкциями против нацистской Германии - Министр финансов США

10:28 17 мая Киев, Украина





Выступая в Музее истории польских евреев POLIN в Варшаве, она напомнила о том, что в 1940 году тогдашний министр финансов США Генри Моргентау убедил президента Франклина Рузвельта заморозить активы оккупированных нацистами Дании и Норвегии, несмотря на то, что США на тот момент были нейтральной страной. Эти меры лишили нацистов возможности присваивать себе заморские богатства стран, в которые они вторглись. Министр финансов США Джанет Йеллен сравнила санкции за войну рф против Украины с попытками США лишить финансовых ресурсов нацистскую Германию во время Второй мировой войны.Выступая в Музее истории польских евреев POLIN в Варшаве, она напомнила о том, что в 1940 году тогдашний министр финансов США Генри Моргентау убедил президента Франклина Рузвельта заморозить активы оккупированных нацистами Дании и Норвегии, несмотря на то, что США на тот момент были нейтральной страной. Эти меры лишили нацистов возможности присваивать себе заморские богатства стран, в которые они вторглись.

По словам Йеллен, уроки той эпохи полезны при выработке стратегии противостояния России. "

"Мы должны использовать все инструменты. имеющиеся у нас, чтобы противостоять тирании. И этот урок необходимо использовать сегодня... Мы полны решимости привлечь Россию к отвественности и поддержать украинцев чем только возможно", - подчеркнула Йллен.

После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и Евросоюз заморозили активы Банка россии, отрезав доступ российскому правительству к приблизительно двум третям золотовалютных запасов. Цель этой и других финансовых санкций против россии - лишить ее средств на ведение войны в Украине. Финансово-экономические санкции, в том числе санкции против владимира путина, людей из его окружения, близких к правительству российских миллиардеров постоянно расширяются.