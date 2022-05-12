Санкции против РФ за оккупацию Крыма продлены еще на 6 месяцев

На дополнительные 6 месяцев было принято решение советом стран Евросоюза продлить санкционные ограничения в отношении РФ за незаконную оккупацию Крыма.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
"На саммите ЕС согласовали заключения об отношениях ЕС и США и продление санкций против России", – написал он в Twitter.
Ранее в России пожаловались, что санкции "создают трудности" в реализации ФЦП в аннексированном Крыму.
Европейский Союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.
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