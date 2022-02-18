Санкции против РФ продлены - СНБО

11:00 22 Май Киев, Украина

На сайте президента Украины появился новый указ. Владимир Зеленский подписал продление санкций против российских телеканалов, компаний в сфере IT, физических и юридических лиц. Подписанный документ активировал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) продлить санкции против страны-агрессора.

Как следует из прилагаемого списка физлиц, бессрочные санкции распространяются на Сергея Аксенова, совмещающего посты главы республики и главы правительства аннексированного Россией Крыма, руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Всего в списке 674 физлица.

Кроме того, в санкционном списке 138 юрлиц, среди них российские телеканалы "НТВ", "Первый канал", "Звезда", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), "ТНТ", информационное агентство "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец", ряд СМИ, расположенных и работающих на территории аннексированного Крыма. Санкции против них продлены на три года.