Санкции против КНР: США отреагировали на нарушение автономии Тибета

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, китайское правительство ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов к территории автономного Тибета.
Он подчеркнул, что этот доступ является очень важным для стабильности в регионе, учитывая нарушения прав человека в Китае и неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи главных рек Азии.
Тибет - это автономный район на юго-западе Китая. Тибет имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует политические процессы в районе Коммунистическая партия. В 1912 году Тибет получил независимость, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию этот район получил в 1965 году.
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