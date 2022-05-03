Санду: Правящее большинство ПСРМ-Шор хочет отменить результаты выборов

Сегодняшняя пресс-конференция новоизбранного президента Молдовы Майи Санду закончилась призывом к молдавскому народу собраться 3 декабря с протестами против злоупотребления должностными полномочиями пророссийского бывшего президента Игоря Додона.
"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть. […] Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном Суде и попросим помощи народа", - заявила Майя Санду.
Она призвала граждан выйти на протест 3 декабря.
"Правящее большинство ПСРМ-Шор хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", - добавила новоизбранный президент.
Майя Санду во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%.
Инаугурация Санду состоится 24 января.
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