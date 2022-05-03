Санду: Правящее большинство ПСРМ-Шор хочет отменить результаты выборов

19:55 02 декабря Киев, Украина

Сегодняшняя пресс-конференция новоизбранного президента Молдовы Майи Санду закончилась призывом к молдавскому народу собраться 3 декабря с протестами против злоупотребления должностными полномочиями пророссийского бывшего президента Игоря Додона.

"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть. […] Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном Суде и попросим помощи народа", - заявила Майя Санду.