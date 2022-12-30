Санду не видит возможности поддерживать отношения с кремлем

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что не видит возможности поддерживать с россией конструктивные отношения после всего, что кремль сделал в Украине.
Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в телеэфире.
Майи Санду задали вопрос о регулярных претензиях из москвы, она назвала их угрозами.
Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в телеэфире.
Майи Санду задали вопрос о регулярных претензиях из москвы, она назвала их угрозами.
На вопрос о том, планирует ли она какие-то визиты и встречи с представителями российской власти, президент ответила, что ей "нечего обсуждать со страной-агрессором".
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