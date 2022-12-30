Санду не видит возможности поддерживать отношения с кремлем

12:12 30 декабря Киев, Украина





Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в телеэфире.



Майи Санду задали вопрос о регулярных претензиях из москвы, она назвала их угрозами. Президент Молдовы Майя Санду сказала, что не видит возможности поддерживать с россией конструктивные отношения после всего, что кремль сделал в Украине.Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в телеэфире.Майи Санду задали вопрос о регулярных претензиях из москвы, она назвала их угрозами.

"К сожалению, такими инструментами работает россия - угрозы, попытки запугивания других стран... Когда мы пришли к власти, мы заявили, что стремимся к конструктивным отношениям с россией. После того, как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?", - отметила Санду.

На вопрос о том, планирует ли она какие-то визиты и встречи с представителями российской власти, президент ответила, что ей "нечего обсуждать со страной-агрессором".