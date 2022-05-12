Самые критические точки на войне

10:49 12 мая Киев, Украина

Сейчас есть две критические точки - Мариуполь и Луганское направление.

По словам советника главы МВД, наибольшие обстрелы в Луганской области происходят в районе Рубежного и Северодонецка.

"Есть две самые сложные точки - город Мариуполь, именно "Азовсталь", и Луганское направление. Наибольшие обстрелы в Луганской области происходят в районе Рубежного, Северодонецка. Также россияне пробуют сконцентрироваться на Изюмском направлении. Также они перебрасывают дополнительные силы и в Луганскую, и в Донецкую области - живую силу и технику", - отметил Денисенко.



Кроме того, он сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов от Харькова на севере и в некоторых местах приблизились к государственной границе Украины.

"Часть российских войск с Харьковской области перебрасывается на Донбасс. На одном из направлений россияне подтянули до 300 единиц техники", - добавил Денисенко.



Что касается Мариуполя, то советник министра внутренних дел подчеркнул, что это личный вопрос Владимира Путина.

"Украинская власть делает все от себя зависящее. Но пока все упирается в личную позицию Путина, и от его решения зависит все, что будет дальше происходить в городе Мариуполь", - отметил Денисенко.



В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них тяжелораненые.