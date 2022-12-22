Самопровозглашенный глава беларуси созвал на совещание военных и силовиков

Глава белорусского режима александр лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком, с целью обсудить недавнюю проверку боевой готовности армии и переброску части техники ближе к границе с Украиной.
Об этом сообщает сайт лукашенко.
Об этом сообщает сайт лукашенко.
По его словам, в переброске войск ближе к границе с Украиной якобы нет "никакого иного замысла, никакой конспирологии".
Также он заявил, что не может исключать, что против беларуси "может быть развернута агрессия", и что видит "такую готовность со стороны соседей".
Также он заявил, что не может исключать, что против беларуси "может быть развернута агрессия", и что видит "такую готовность со стороны соседей".
Именно поэтому он и решил провести внезапную проверку сил немедленного реагирования.
Как отметил лукашенко, по состоянию на 22 декабря все операции "полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации".
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