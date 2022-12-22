Самопровозглашенный глава беларуси созвал на совещание военных и силовиков

14:52 22 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает сайт лукашенко. Глава белорусского режима александр лукашенко проводит совещание с военными и силовым блоком, с целью обсудить недавнюю проверку боевой готовности армии и переброску части техники ближе к границе с Украиной.Об этом сообщает сайт лукашенко.

"Хочешь мира - готовься к войне… Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы", - заявил самопровозглашенный президент.

По его словам, в переброске войск ближе к границе с Украиной якобы нет "никакого иного замысла, никакой конспирологии".



Также он заявил, что не может исключать, что против беларуси "может быть развернута агрессия", и что видит "такую готовность со стороны соседей".



Именно поэтому он и решил провести внезапную проверку сил немедленного реагирования.



Как отметил лукашенко, по состоянию на 22 декабря все операции "полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации".