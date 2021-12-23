Самолет Зеленского прилетел в аэропорт Парижа

14:36 16 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский вместе с супругой прилетел в Париж, где запланирована деловая встреча с президентом Франции и немецким канцлером.



В ходе визита Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Эту информацию сегодня подтвердил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.



"Канцлер сегодня во второй половине дня по видео проведет переговоры с Макроном и Зеленским", - сказал он.