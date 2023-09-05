Самолет турецкой авиакомпании залетел в закрытое воздушное пространство Украины

Чрезвычайное происшествие произошло в небе над Украиной: в закрытом воздушном пространстве Украины пролетел гражданский самолет. Как сообщил 12 августа норвежский общественный вещатель NRK, это был самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines с норвежскими туристами. Он направлялся из Осло в Анталию.
Самолет с экипажем был зафрахтован турецкой авиакомпанией Freebird. Ответственным оператором рейса была компания, совершающая чартерные рейсы в Турцию.
На борту самолета находилось около 180 пассажиров.
Уточняется, что самолет пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей. После этого он влетел в воздушное пространство Румынии.
Журналистам представитель BBN Airlines заявил, что компания "понимает беспокойство" и "активно будет принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты". Также в компании было начато внутреннее расследование.
Пока не удалось выяснить, давали ли украинские власти разрешение на пролет чартерного самолета закрытым воздушным пространством Украины.
Укрзализныця совместно с молдавской железной дорогой организовала поезда из Киева в румынский город Яссы, где расположена база лоукостера Wizz Air.
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