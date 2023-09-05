Самолет турецкой авиакомпании залетел в закрытое воздушное пространство Украины

10:15 13 августа Киев, Украина

Чрезвычайное происшествие произошло в небе над Украиной: в закрытом воздушном пространстве Украины пролетел гражданский самолет. Как сообщил 12 августа норвежский общественный вещатель NRK, это был самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines с норвежскими туристами. Он направлялся из Осло в Анталию.

Самолет с экипажем был зафрахтован турецкой авиакомпанией Freebird. Ответственным оператором рейса была компания, совершающая чартерные рейсы в Турцию.

На борту самолета находилось около 180 пассажиров.

"Во время полета на пути самолета появился штормовой фронт, из-за чего экипаж решил немного скорректировать курс, чтобы обойти непогоду. Хотя сама авиакомпания это не подтверждает, данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что альтернативный маршрут частично прошел через воздушное пространство Украины", - сообщают журналисты.

Уточняется, что самолет пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей. После этого он влетел в воздушное пространство Румынии.

"После входа в юго-западную Украину туристы длительное время находились в запретной для полетов зоне, прежде чем самолет наконец-то вошел в уезд Сучава в Румынии", - указывает издание.

Журналистам представитель BBN Airlines заявил, что компания "понимает беспокойство" и "активно будет принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты". Также в компании было начато внутреннее расследование.

Пока не удалось выяснить, давали ли украинские власти разрешение на пролет чартерного самолета закрытым воздушным пространством Украины.

Укрзализныця совместно с молдавской железной дорогой организовала поезда из Киева в румынский город Яссы, где расположена база лоукостера Wizz Air.