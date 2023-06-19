16:21 25 мая Киев, Украина

Вынужденная самоизоляция всей парламентской фракции «Батькивщина» из-за обнаружения короновариус у Олега Мейдича - завершена. Команда возобновляет работу



Об этом сообщила в Facebook глава партии Об этом сообщила в Facebook глава партии Юлия Тимошенко в понедельник, 25 мая.

«Самоизоляция завершена – «Батькивщина» возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления», – написала она.

Напомним, карантин в Раде завершился 18 мая. Однако в связи со вспышкой коронавируса в парламенте Верховна рада снова изменила график работы.