Самоизоляция завершена – «Батькивщина» возвращается к работе

Вынужденная самоизоляция всей парламентской фракции «Батькивщина» из-за обнаружения короновариус у Олега Мейдича - завершена. Команда возобновляет работу
Об этом сообщила в Facebook глава партии Юлия Тимошенко в понедельник, 25 мая.
Напомним, карантин в Раде завершился 18 мая. Однако в связи со вспышкой коронавируса в парламенте Верховна рада снова изменила график работы.
Как сообщалось, коронавирус был обнаружен у депутата из «Батькивщины» Олега Мейдича. Вся фракция отправилась на самоизоляцию.
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