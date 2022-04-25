Самого жесткого оружия в 6-м пакете санкций ЕС опять не будет

15:48 25 апреля Киев, Украина

Страны ЕС и сам Союз "слишком поздно осознали, насколько опасен путин", запрет на энергоносители был бы важен, чтобы оказать давление на Путина и усадить его за стол переговоров, но в Евросоюзе на данный момент нет единой позиции по данному вопросу.

Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррелль.

Боррель сказал, что некоторые страны ЕС "очень четко заявили, что не поддержат эмбарго". Он уточнил, что это касается в том числе и альтернативных вариантов вроде штрафных пошлин на нефтегазовые поставки из РФ.

Там не менее, по словам Борреля, ЕС уже резко сократил свою зависимость от поставок энергоносителей из россии за несколько недель, и путин вскоре заметит это в финансовом плане.

«Нам нужны достаточные альтернативные источники поставок газа, если мы хотим обойтись без российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать потерю доходов от нефтегазового бизнеса», - заявил Боррелль.

Тема эмбарго будет вновь обсуждаться на саммите Евросоюза тольо 30-31 мая, то есть, отмечает издание, лидер российских оккупантов Владимир Путин "выигрывает как минимум пять недель времени".