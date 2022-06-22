Саммиты НАТО и G7 - названы три ключевые цели

Все стратегические цели, котрые ставят перед собой организаторы предстоящих саммитов G7 и НАТО, связаны с разрешением войны в Украине.
Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета госбезопасности США Джон Кирби.
По его словам, первой целью является усиление непреклонной поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение россии к ответственности за ее войну.
Вторая цель - управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.
Третьей ключевой целью является формирование информационного видения мира, в котором демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.
Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий саммит Альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, саммитом трансформаций.
По его словам, первой целью является усиление непреклонной поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение россии к ответственности за ее войну.
Вторая цель - управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.
Третьей ключевой целью является формирование информационного видения мира, в котором демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.
Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий саммит Альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, саммитом трансформаций.
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