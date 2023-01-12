Саммит по украинской "формуле мира" пройдет 24 февраля в Нью-Йорке

17:01 12 января Киев, Украина





Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству Anadolu.



Он подчеркнул, что Украина готова к миру, однако мир возможен только при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности. Глобальный саммит по украинской "формуле мира" запланирован на 24 февраля 2023 года. Он должен пройти в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке при посредничестве генсекретаря ООН Антониу Гутерреше.Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству Anadolu.Он подчеркнул, что Украина готова к миру, однако мир возможен только при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.

"Это война за освобождение и независимость. Нам нужно уволить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны", — отметил Боднар.

Посол Украины также поблагодарил Турцию за "поддержку шагов, направленных на приближение мира в Украине".

"Я благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, официально заявившему, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации", — добавил дипломат.

Боднар подчернул, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на москву, требуя прекращения военной активности.

«Это война за освобождение и независимость. Нам нужно освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны», — резюмировал дипломат.

Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) "формулу мира" для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны .



"Формула мира" включает 10 пунктов:



1. Радиационная и ядерная сохранность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая сохранность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.