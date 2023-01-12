Саммит по украинской "формуле мира" пройдет 24 февраля в Нью-Йорке

Глобальный саммит по украинской "формуле мира" запланирован на 24 февраля 2023 года. Он должен пройти в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке при посредничестве генсекретаря ООН Антониу Гутерреше.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству Anadolu.
Он подчеркнул, что Украина готова к миру, однако мир возможен только при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству Anadolu.
Он подчеркнул, что Украина готова к миру, однако мир возможен только при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.
Посол Украины также поблагодарил Турцию за "поддержку шагов, направленных на приближение мира в Украине".
Боднар подчернул, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на москву, требуя прекращения военной активности.
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) "формулу мира" для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны .
"Формула мира" включает 10 пунктов:
1. Радиационная и ядерная сохранность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая сохранность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
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