Саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий украинцев - Буданов

14:14 06 июля Киев, Украина

Саммит Североатлантического альянса , который состоится на следующей неделе в Вильнюсе, скорее всего, не сможет оправдать ожидания украинцев относительно перспектив вступления в НАТО.

Об этом в интервью The Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - отметил он.
По его словам, скорее всего, участники саммита из стран-членов Альянса ограничатся формальными заявлениями.
"Я вполне уверен, что будут говорить - я видел черновики речей", - сказал Буданов.