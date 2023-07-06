14:14 06 июля Киев, Украина





Об этом в интервью The Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Саммит Североатлантического альянса , который состоится на следующей неделе в Вильнюсе, скорее всего, не сможет оправдать ожидания украинцев относительно перспектив вступления в НАТО Об этом в интервью The Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - отметил он.

По его словам, скорее всего, участники саммита из стран-членов Альянса ограничатся формальными заявлениями.