Саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий украинцев - Буданов

Саммит Североатлантического альянса , который состоится на следующей неделе в Вильнюсе, скорее всего, не сможет оправдать ожидания украинцев относительно перспектив вступления в НАТО.
Об этом в интервью The Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Об этом в интервью The Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, скорее всего, участники саммита из стран-членов Альянса ограничатся формальными заявлениями.
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