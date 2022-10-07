Саммит ЕПС подтвердил, что россия находится в полной изоляции - Моравецкий

Заседание Европейского политического сообщества в Праге показала, что россия находится в полной изоляции.
Об этом во время пресс-конференции по завершении саммита ЕПС заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул: все европейские лидеры соглашаются с тем, что агрессия россии против Украины, а также ошибки в энергетической политике повлекли за собой инфляцию.
Польский премьер также отметил, что российский газ стал проклятием для Европы, поэтому во время встречи шла речь о том, чтобы он остался в прошлом. Моравецкий подчеркнул: это не только санкции, но и шаг по формированию мира без российской агрессии и зависимости от российских энергоносителей.
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