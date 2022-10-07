Саммит ЕПС подтвердил, что россия находится в полной изоляции - Моравецкий

12:09 07 октября Киев, Украина

Заседание Европейского политического сообщества в Праге показала, что россия находится в полной изоляции.



Об этом во время пресс-конференции по завершении саммита ЕПС заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

“Этот саммит подтвердил, что россия находится в полной изоляции и не только со стороны стран ЕС, но и других стран, в том числе и непосредственно граничащих с россией. Все они осуждают российскую агрессию”, - отметил Моравецкий.

Он подчеркнул: все европейские лидеры соглашаются с тем, что агрессия россии против Украины, а также ошибки в энергетической политике повлекли за собой инфляцию.

"Этот российский газ был как наркотик: наркодилер тоже продает свою продукцию по дешевке или отдает бесплатно, чтобы сделать зависимыми своих будущих жертв. И так действовала москва последние несколько лет", - сказал Моравецкий.

Польский премьер также отметил, что российский газ стал проклятием для Европы, поэтому во время встречи шла речь о том, чтобы он остался в прошлом. Моравецкий подчеркнул: это не только санкции, но и шаг по формированию мира без российской агрессии и зависимости от российских энергоносителей.