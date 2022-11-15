Саммит G20: президент Украины предложил "формулу мира"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии, заявил, что пора положить конец разрушительной войне россии и спасти тысячи жизней.
Зеленский отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. В то же время, по его словам, у Украины есть предложения, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания агрессивной российской войны.
Зеленский отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. В то же время, по его словам, у Украины есть предложения, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания агрессивной российской войны.
Радиационная и ядерная безопасность
Продовольственная безопасность
Энергетическая безопасность
Следует сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Следует ввести ограничение цены на российские энергоресурсы.
Освобождение всех пленных и депортированных
Президент отметил, что Украина не нашла поддержки в Международном комитете Красного Креста.
Президент отметил, что Украина не нашла поддержки в Международном комитете Красного Креста.
Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
Вывод российских войск и прекращение боевых действий
Возвращение справедливости
Зеленский напомнил, что уже предложена Украиной резолюция Генассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, вызванный российской войной.
Противодействие экоциду
Недопущение эскалации
Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности. Потому подготовила проект договора Kyiv Security Compact и уже предложила его партнерам.
Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности. Потому подготовила проект договора Kyiv Security Compact и уже предложила его партнерам.
Фиксация окончания войны
Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.
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