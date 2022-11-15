Саммит G20: президент Украины предложил "формулу мира"

15:02 15 ноября Киев, Украина





Зеленский отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. В то же время, по его словам, у Украины есть предложения, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания агрессивной российской войны. Президент Украины Владимир Зеленский , выступая перед участниками саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии, заявил, что пора положить конец разрушительной войне россии и спасти тысячи жизней.Зеленский отметил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. В то же время, по его словам, у Украины есть предложения, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания агрессивной российской войны.



Радиационная и ядерная безопасность

“Примените всю вашу мощь, чтобы заставить россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием. Основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности подписавшихся государств", — сказал Зеленский.

Продовольственная безопасность

"Каждая страна может присоединиться к конкретному вкладу и стать сотворцем победы над голодом и продовольственным кризисом", - отметил президент.

Энергетическая безопасность

Следует сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Следует ввести ограничение цены на российские энергоресурсы.

"Если россия пытается лишить Украину, Европу и всех потребителей энергии в мире предсказуемости и стабильности цен, ответом на это должно быть принудительное ограничение экспортных цен для россии. Чтобы экспорт был не выше себестоимости. Это честно. Если ты забираешь, мир имеет право забрать у тебя", — сказал Зеленский.

Освобождение всех пленных и депортированных

Президент отметил, что Украина не нашла поддержки в Международном комитете Красного Креста.

“Мы не можем ждать. Поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных — «всех на всех». А также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в россию”, - сказал Зеленский.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это абсолютно конкретно”, – отметил президент.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

"россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с россией. Именно это приведет к реальному и полному прекращению боевых действий", — сказал Зеленский.

Возвращение справедливости

Зеленский напомнил, что уже предложена Украиной резолюция Генассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, вызванный российской войной.

“Она проголосована. Мы просим ее применять. Готовим и вторую резолюцию – по спецтрибуналу. Прошу вас подключиться и поддержать ее. Потому что нет такого народа на земле, который не ценит справедливость", – сказал президент.

Противодействие экоциду

“Должны найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться – во взрывах мин, которые будут уносить жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почвы и атмосферы”, — пояснил Зеленский.

Недопущение эскалации

Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности. Потому подготовила проект договора Kyiv Security Compact и уже предложила его партнерам.

“Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины. Главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact. Мы можем сделать это в любое время – уже в этом году. И мы должны это сделать", – сказал президент.

Фиксация окончания войны

Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.