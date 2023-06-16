"Сами придут": Подоляк о розыске рф Залужного и Сырского

07:12 31 мая Киев, Украина

Россия объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, которых сама называла убитыми и делала по этому поводу тысячи сюжетов.

Этот прием призван решить две задачи:

нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонительными;

психологическое давление и деморализация наших военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал этот шаг рф "днем открытых дверей в специальных стационарных больницах".

"Мне кажется, что и господин Сырский , и господин Залужный лично придут, только будут нюансы. Придут к людям, которые вот это написали, и зададут определенные и им вопросы, встречные. Пусть они немного подождут", - сказал советник главы ОП.

По мнению Подоляка, подобные объявления со стороны рф "окончательно дискредитируют россию как страну, имеющую хоть какую-то каплю адекватности".

"Вы начали войну. И вы к войне относитесь так, будто имеете какие-то влияния на украинскую действительность. Нет", - заявил он.

Как стало известно позже, кроме Залужного и Сырского в розыск объявлен также командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев.