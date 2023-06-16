"Сами придут": Подоляк о розыске рф Залужного и Сырского

Россия объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, которых сама называла убитыми и делала по этому поводу тысячи сюжетов.
Этот прием призван решить две задачи:
- нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонительными;
- психологическое давление и деморализация наших военных.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал этот шаг рф "днем открытых дверей в специальных стационарных больницах".
По мнению Подоляка, подобные объявления со стороны рф "окончательно дискредитируют россию как страну, имеющую хоть какую-то каплю адекватности".
Как стало известно позже, кроме Залужного и Сырского в розыск объявлен также командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев.
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