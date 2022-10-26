Сам российский агрессор озвучил фейк о "грязной бомбе Украины"

17:02 26 октября Киев, Украина

Глава кремлевского режима рассказал фейк о "грязной бомбе Украины", об этом он сказал на видеовстрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в среду, 26 октября.

"Оставляют без внимания заявления киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет – все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу", - заяивл путин

Также он вспомнил другой российский фейк - о биолабораториях в Украине.

"США украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов... и продолжают "накачивать тяжелым вооружением... и используют ее как таран против россии", - сказал путин.

Кроме того, президент заявил, что в Украине формируется "черный рынок оружия", и даже есть "риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия".



На последок он повел речь о том, что "расползание иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ".



По словам путина, необходимо активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб в СНГ, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела.