Сам российский агрессор озвучил фейк о "грязной бомбе Украины"

Глава кремлевского режима рассказал фейк о "грязной бомбе Украины", об этом он сказал на видеовстрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в среду, 26 октября.
Также он вспомнил другой российский фейк - о биолабораториях в Украине.
Кроме того, президент заявил, что в Украине формируется "черный рынок оружия", и даже есть "риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия".
На последок он повел речь о том, что "расползание иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ".
По словам путина, необходимо активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб в СНГ, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела.
На последок он повел речь о том, что "расползание иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ".
По словам путина, необходимо активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб в СНГ, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела.
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