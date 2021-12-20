Саакашвили предложил свои поправки в судебную систему

Михаил Саакашвили глава комитета Нацсоветареформ Украины сделал видеопрезентацию того, какие изменения необходимо внести в судебную систему страны.
Саакашвили сегодня предложил упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию и создать единый орган контроля над судами.
Саакашвили сегодня предложил упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию и создать единый орган контроля над судами.
Чиновник указал, что этот орган будет заниматься переаттестацией и подбором судей; рассмотрением дисциплинарных жалоб; мониторингом добропорядочности судей; и материально-техническим обеспечением судей.
Пункты предлагаемых изменений:
- Ликвидация множественности существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создание единого органа надзора за эффективностью судебной системы;
- Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов);
- Проведение честных и прозрачных конкурсов;
- Изменение системы судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов);
- Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне);
- Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров;
- Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений;
- Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;
- Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права;
- Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины.
Также Саакашвили предлагал в разы уменьшить количество судов с целью полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.
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