Саакашвили предложил свои поправки в судебную систему

18:46 28 Июль Киев, Украина

Михаил Саакашвили глава комитета Нацсоветареформ Украины сделал видеопрезентацию того, какие изменения необходимо внести в судебную систему страны.

Саакашвили сегодня предложил упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию и создать единый орган контроля над судами.
"Мы предлагаем убрать множественность системы контроля судов, убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, и создать единый орган судебного контроля", - произнес он.
Чиновник указал, что этот орган будет заниматься переаттестацией и подбором судей; рассмотрением дисциплинарных жалоб; мониторингом добропорядочности судей; и материально-техническим обеспечением судей.
Пункты предлагаемых изменений:
  • Ликвидация множественности существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создание единого органа надзора за эффективностью судебной системы;
  • Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов);
  • Проведение честных и прозрачных конкурсов;
  • Изменение системы судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов);
  • Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне);
  • Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров;
  • Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений;
  • Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;
  • Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права;
  • Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины.
 
Также Саакашвили предлагал в разы уменьшить количество судов с целью полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.