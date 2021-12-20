Саакашвили предложил свои поправки в судебную систему

18:46 28 Июль Киев, Украина





Саакашвили сегодня предложил упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию и создать единый орган контроля над судами. Михаил Саакашвили глава комитета Нацсоветареформ Украины сделал видеопрезентацию того, какие изменения необходимо внести в судебную систему страны.Саакашвили сегодня предложил упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию и создать единый орган контроля над судами.

"Мы предлагаем убрать множественность системы контроля судов, убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, и создать единый орган судебного контроля", - произнес он.

Чиновник указал, что этот орган будет заниматься переаттестацией и подбором судей; рассмотрением дисциплинарных жалоб; мониторингом добропорядочности судей; и материально-техническим обеспечением судей.

Пункты предлагаемых изменений:

Ликвидация множественности существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создание единого органа надзора за эффективностью судебной системы;

Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов);

Проведение честных и прозрачных конкурсов;

Изменение системы судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов);

Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне);

Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров;

Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений;

Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;

Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права;

Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины.

Также Саакашвили предлагал в разы уменьшить количество судов с целью полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.