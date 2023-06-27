Саакашвили написал письмо благодарности Зеленскому

10:28 05 октября Киев, Украина

Михаил Саакашвили написал письмо благодарности Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".

Текст письма опубликован на странице Саакашвили в Фейсбуке.
«Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире», - написал Саакашвили.
Он подчеркнул, что высоко оценивает принципиальную позицию Зеленского по защите Украины и всех узников Кремля.
«Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», - говорится в письме.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили.

"Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров, и на уровне премьеров - мы все будем этим заниматься", − заявил он.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.

Вечером в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали.

Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключенным.