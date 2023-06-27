Саакашвили написал письмо благодарности Зеленскому

Михаил Саакашвили написал письмо благодарности Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".
Текст письма опубликован на странице Саакашвили в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что высоко оценивает принципиальную позицию Зеленского по защите Украины и всех узников Кремля.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили.
"Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров, и на уровне премьеров - мы все будем этим заниматься", − заявил он.
Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.
Вечером в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали.
Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключенным.
"Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров, и на уровне премьеров - мы все будем этим заниматься", − заявил он.
Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.
Вечером в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали.
Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключенным.
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