Саакашвили написал письмо благодарности Зеленскому



Текст письма опубликован на странице Саакашвили в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что высоко оценивает принципиальную позицию Зеленского по защите Украины и всех узников Кремля.

«Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», - говорится в письме.