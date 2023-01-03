С сентября Силы обороны уничтожили около 500 иранских дронов, из них 84 за первые два дня января

11:28 03 января Киев, Украина

Во время последней массированной атаки дронов на новогодние праздники Противовоздушная оборона уничтожила 84 дрона, то есть 100% запущенных россией.

В целом же с сентября 2022 года Силы обороны уничтожили почти пол тысячи дронов кафиров.



Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

“Если будут бомбить такими темпами, как показали те две ночи, то судя по озвученной уже нашими определенными спецслужбами, разведкой информации о новой партии в 250 (дронов – ред.), половину уже, как минимум, использовали, то где-то можно себе условно считать", — сказал Игнат, отвечая на вопрос о количестве «Шахедов», которое может оставаться у россиян.

По его словам, такие цифры не должны вводить в заблуждение, поскольку рф может подвезти следующую партию дронов из Ирана. Украина готовится к новым массированным атакам рф, добавил Игнат.

“Готовиться будем. Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток — это новогодняя ночь и после новогодней ночи — сбиты 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали никогда. Дроны уже приближаются к цифре полтысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет”, — сказал Игнат, добавив, что речь идет об атаках по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября.

По словам Игната, оккупанты намеренно увеличивают применение дешевых иранских дронов, чтобы истощать противовоздушную оборону и оказывать психологическое давление на граждан.