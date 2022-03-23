С российского медиапространства "исчезли" ключевые фигуры

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что из публичного пространства пропал не только Шойгу, но и другие ключевые фигуры РФ.
"Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая председателей спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", - заявил Подоляк.
Он отметил, что в публичном пространстве остался всего один верный слуга Путина - глава МИД Сергей Лавров. А, ну, еще и пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда появляется на публике с безумными заявлениями.
"Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое. Песков, периодически искренне верящий, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина…", - отметил Подоляк.
"Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая председателей спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", - заявил Подоляк.
Он отметил, что в публичном пространстве остался всего один верный слуга Путина - глава МИД Сергей Лавров. А, ну, еще и пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда появляется на публике с безумными заявлениями.
"Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое. Песков, периодически искренне верящий, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина…", - отметил Подоляк.
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