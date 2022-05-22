С началом вооруженного сопротивления "Талибану" назревает гражданская война

11:42 18 августа Киев, Украина

Вчера, 17 августа, стало известно, что в Афганистане поднялось движение вооруженного сопротивления талибам. Силы сопротивления возглавил вице-президент страны Амрулла Салех. В результате боев им удалось выбить боевиков из района Чарикар в провинции Парван.

Отмечается, что солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере - единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана. Провинция Парван находится к северу от афганской столицы.

Отмечается, что на данный момент для поддержки афганцев в Панджшер направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.

Ранее сообщалось, что Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию. Он призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против Талибана.

Ранее сообщалось, что "Талибан" объявит Афганистан исламским эмиратом. Радикальное движение планирует получить полный контроль над властью в Афганистане, никакого переходного периода не будет.

Но сегодня стало известно, что "Талибан" ведет переговоры о будущем руководстве страны с известными политиками и обещает не монополизировать власть.