С начала вторжения россия потеряла более 1300 танков - Oryx

Согласно подсчетам аналитического проекта Oryx и справочника Military Balance – 2022 Международного института стратегических исследований, с начала вторжения в Украину российская армия потеряла 1353 танка из 3417 находящихся на вооружении.
В список включают только технику, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами в открытом доступе. Реальное количество уничтоженной техники значительно выше, подчеркивают аналитики Oryx.
Всего с начала войны россия, по данным Oryx, потеряла как минимум 8023 единицы военной техники:
- 4914 уничтожено
- 198 повреждено
- 300 брошено
- 2611 захвачено ВСУ
Потери Украины за это время Oryx оценивает в 2287 единиц боевой техники:
- 371 уничтожено
- 94 повреждено
- 60 брошено
- 761 захвачено
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