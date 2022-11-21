С начала вторжения россия потеряла более 1300 танков - Oryx

08:40 21 ноября Киев, Украина

Согласно подсчетам аналитического проекта Oryx и справочника Military Balance – 2022 Международного института стратегических исследований, с начала вторжения в Украину российская армия потеряла 1353 танка из 3417 находящихся на вооружении. 
 
В список включают только технику, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами в открытом доступе. Реальное количество уничтоженной техники значительно выше, подчеркивают аналитики Oryx.
"Уничтожены были 859 танков, 64 - повреждены, 56 - брошены, а 521 танк был захвачен украинскими силами", - пишет Oryx.
Всего с начала войны россия, по данным Oryx, потеряла как минимум 8023 единицы военной техники:
  • 4914 уничтожено
  • 198 повреждено
  • 300 брошено
  • 2611 захвачено ВСУ
Потери Украины за это время Oryx оценивает в 2287 единиц боевой техники:
  • 371 уничтожено
  • 94 повреждено
  • 60 брошено
  • 761 захвачено