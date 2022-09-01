С начала вторжения рф атаковала 22 тысячи гражданских объектов Украины - МВД

08:42 15 августа Киев, Украина

Войска рф с начала полномасштабного вторжения ударили по 22 тысячам гражданских объектов в Украине и 300 военных.

Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы видим цифры: более 22 тысяч объектов гражданских поражены и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал чиновник.

При этом он отметил, что захватчики поражают и объекты культурного наследия, включая религиозные сооружения, торговые центры, школы.

"Все что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск", - подчеркнул Енин.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО информировали, что армия рф в 60 раз чаще наносила удары по гражданским объектам в Украине, чем по военным.