С начала вторжения рф атаковала 22 тысячи гражданских объектов Украины - МВД

Войска рф с начала полномасштабного вторжения ударили по 22 тысячам гражданских объектов в Украине и 300 военных.
Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
При этом он отметил, что захватчики поражают и объекты культурного наследия, включая религиозные сооружения, торговые центры, школы.
Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО информировали, что армия рф в 60 раз чаще наносила удары по гражданским объектам в Украине, чем по военным.
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