С начала войны в Украине погибло почти 10 тысяч гражданских

08:16 01 ноября Киев, Украина

С начала полномасштабной войны россии против Украины было убито более 9900 мирных украинцев. Это эквивалентно почти 16 гражданским людям, погибающим ежедневно.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил председатель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

"По последним подсчетам, более 9900 мирных жителей были убиты с начала вторжения рф. Это эквивалентно почти 16 гражданским лицам, погибающим ежедневно. И это лишь официально подтвержденные данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, фактическое количество, безусловно, больше", — сказал Раджасингхам.

По его словам, с начала войны Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подтвердила более 1300 атак со стороны армии рф на украинские медицинские учреждения.

"Это более 55% всех атак на учреждения здравоохранения в мире за тот же период (от 24 февраля 2022 года — ред.). 111 медицинских работников и пациентов погибли, еще много получили ранения. С начала сентября, атаки получили 13 заведений здравоохранения. Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, произошел в то время, когда он нужен как никогда. В некоторых частях востока и юга медслужбы были уничтожены, поскольку не работает даже половина больниц", — сказал председатель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Он отметил, что в настоящее время около 18 миллионов человек, а это более 40% всего населения Украины, нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи.

"10 миллионов человек также остаются перемещенными лицами внутри страны или как беженцы в других странах. Война лишает украинских детей образования, стабильности и безопасности, необходимых в критический период их жизни. Как и надежды на будущее. Душевные раны войны, несомненно, повлияют на них в взрослом возрасте", - подчеркнул Раджасингхам.

Он добавил, что, несмотря на риски, более 500 гуманитарных организаций, большинство из которых являются местными организациями, за первые девять месяцев 2023 года оказали жизненно необходимую помощь 9 миллионам людей в Украине.

"Этому способствуют значительные взносы в план гуманитарного реагирования в Украине на 2023 год. На текущий год поступило более 2 миллиардов долларов США при потребностях в денежных средствах в размере 3,9 миллиардов долларов", — сказал Раджасингхам.

Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов также отметил, что организация обеспокоена тяжелым положением украинцев на временно оккупированных территориях, ведь представители миссий ООН не имеют туда доступа.



Одной из наиболее серьезных проблем для наших миссий остается отсутствие гуманитарного доступа к частям Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, которые находятся под временным военным контролем рф.